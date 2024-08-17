Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, acı bir haberle gündemde. Son günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserini ertelemek zorunda kalan Seçkin'in, iki aylık hamile olduğu ve bebeklerini kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve içten tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ece Seçkin, 2021 yılında Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti. Evli çift, evlilikleriyle de sıkça gündeme gelmişti. Ancak, son dönemde Seçkin’den gelen üzücü haberler, hayranlarını derinden sarstı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim” diyerek hayranlarına bilgi vermişti. Sabah gazetesinin haberine göre, Ece Seçkin’in sağlık sorunlarının arkasında acı bir gerçek yatıyor. İki aylık hamile olduğu belirtilen Seçkin’in, bebeğinin kalbinin durduğu ve bu nedenle acil bir ameliyata alındığı bildirildi. Ne yazık ki, Ece Seçkin’in bebek kaybı yaşandı.

Seçkin’in hayranları ve yakınları, bu zor günlerinde ünlü sanatçıya destek mesajları gönderiyor. Sosyal medya üzerinden moral verme çabasında bulunan hayranlar ve ünlü isimlerden gelen destek mesajları, Seçkin’in yanında olmaya devam ediyor.