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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 17 Kasım 1991 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak paylaştığı videolar ve içeriklerle dikkat çeken Ece Ronay, sonrasında seslendirdiği şarkılarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle "Karpuz" ve "Git Çatla" adlı şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Ece Ronay'ın eserleri arasında "Karamela" 8.4 milyon izlenme, "Karpuz" 76 milyon izlenme, "Şiki Şiki" 84 milyon izlenme ve "Baba Yorgun" 43 milyon izlenme rakamlarına ulaştı.

Youtube platformunda 831 bin aboneye sahip olan Ronay, Instagram üzerinde ise 1.3 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Sosyal medya hesapları üzerinden geniş bir kitleye seslenen Ece Ronay, hem içerikleriyle hem de müzik kariyeriyle büyük ilgi görüyor.