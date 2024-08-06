Türkiye ve dünya siyaset gündemindeki yorumlarıyla tanınan akademisyen Doç. Dr. Ece Baban, televizyon ekranlarında yaptığı etkili yorumlarla dikkat çekiyor. Habertürk'te sıkça görülen Baban'ın kim olduğu, nereli olduğu ve yaşının kaç olduğu merak ediliyor. İşte Ece Baban'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

ECE BABAN'IN EĞİTİM VE KARİYER GEÇMİŞİ

Ece Baban, 1998 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden dereceyle mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Baban, DAAD Üstün Başarı Bursu ile Almanya'da siyasal iletişim üzerine çalışmalarda bulundu. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ikinci doktorasını tamamladı ve Doçentlik unvanını kazandı.

ULUSLARARASI DENEYİMİ VE AKADEMİK GÖREVLERİ

Berlin Freie Üniversitesi ve Köln Üniversitesi'nden kabul alan Ece Baban, Poznan Ekonomi Üniversitesi'nde Marka ve Pazarlama dersi vermiştir. 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. Ayrıca, füze savunma sistemleri ve transatlantik güvenlik konularında eğitim almış ve İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik ve Strateji Daire Başkanlığı'nda Terörizm ve Medya İlişkisi konusunda uzmanlara seminerler vermiştir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TEMSİL

Doç. Dr. Ece Baban, NATO TMMM kapsamında Terör ve Medya konularında dersler vermekte ve güvenlik ile iletişim alanında ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil eden kadın akademisyenler arasında yer almaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer alan Baban, ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışmaya imza atmış ve dış politika ile uluslararası iletişim konularında televizyon programlarına konuk olarak katılmaktadır.

Ece Baban'ın etkileyici kariyeri ve uluslararası deneyimi, onu akademik ve medya dünyasında öne çıkan bir isim yapmaktadır.