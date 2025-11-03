Kızılcık Şerbeti dizisinin ekranlara taze bir soluk getiren yeni yüzü "Seda" izleyiciyle buluşuyor.

Ece Aydemir Kimdir

Ece Aydemir, 2001 doğumlu genç bir Türk oyuncudur. İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Aydemir, Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

2017 yılında ekranlara adım atan genç yıldız, Kırgın Çiçekler, Aslan Ailem, Olmaz Böyle Şey, Kalk Gidelim ve Arka Sokaklar gibi popüler dizilerde çeşitli roller üstlenmiştir. Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne 108. bölümde "Seda" karakteriyle dahil olarak dizinin kadrosuna yeni bir soluk getirmiştir.

Dizide Seda, Nilay'ın (Feyza Civelek) eski mahallesinden gelen komşu olarak izleyiciyle buluşacak.

Ece Aydemir Kaç Yaşında

Ece Aydemir, 8 Ekim 2001 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan genç oyuncu, kısa sürede başarılı bir oyunculuk kariyerine imza atmıştır. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen televizyon dizilerinde dikkat çeken performanslar sergilemiş ve genç kuşağın sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir.

Ece Aydemir Nereli

Ece Aydemir, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da doğup büyümesi, ona şehir hayatına ve sahne kültürüne erken yaşta aşinalık kazandırmıştır. Eğitimini de İstanbul'da tamamlayan Aydemir, oyunculuk alanında hem şehirdeki tiyatro ve drama eğitimi olanaklarından faydalanmış hem de televizyon projelerinde deneyim kazanmıştır.

Mesleki Kariyeri

Ece Aydemir, oyunculuk kariyerine 2017 yılında başlamıştır. İlk olarak çeşitli projelerde küçük roller üstlenen genç oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş ve dizilerde düzenli roller almaya başlamıştır.

Kalk Gidelim dizisinde Duru karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmış, Arka Sokaklar, Kırgın Çiçekler, Aslan Ailem ve Olmaz Böyle Şey gibi yapımlarda performansıyla adından söz ettirmiştir.

2025 yılında ise Gold Film imzalı Show TV dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna "Seda" karakteriyle dahil olarak kariyerinde yeni bir döneme adım atmıştır.

Dizideki rolü, izleyiciler tarafından merakla beklenmekte ve genç oyuncunun yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.