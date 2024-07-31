Ebu Ubeyde, Hamas direniş örgütünün sözcüsü olarak tanınmaktadır. Filistinli olduğu ve Gazze'nin Na'alia kasabasından geldiği öne sürülmektedir. Ancak, Ebu Ubeyde'nin gerçek kimliği hakkında çeşitli iddialar mevcuttur. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, Ebu Ubeyde'nin gerçek adının Huzeyfe Kahlot olduğunu öne sürmüş, fakat Anadolu Ajansı Teyit Hattı bu iddiayı doğrulamamıştır. Yapılan araştırmalara göre, Adraee'nin iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Sosyal medyada Ebu Ubeyde'ye ait olduğu iddia edilen fotoğrafların da doğruluğu şüphelidir. Bu fotoğrafların sahte olduğu anlaşılmıştır. Ebu Ubeyde'nin gerçek adı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, üniversite mezunu olduğu ve 2014'ten önce İslam Üniversitesi Din Temelleri Fakültesi'nde "Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’daki Kutsal Topraklar" alanında yüksek lisans yaptığı iddiaları bulunmaktadır.

Ebu Ubeyde'nin özel hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ancak, çeşitli kaynaklar onun hakkındaki şu bilgileri sunmaktadır:

Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cibaliye'de yaşadığı söylenmektedir.

2002 yılında Kassam'ın saha yetkililerinden biri olarak dikkat çekmiştir.

2002'den itibaren Hamas'ın medyaya yansıyan yüzü olmuştur ve tıpkı 1993'te öldürülen Kassam'ın eski lideri İmad Akl gibi, yüzünü kameralar karşısında açmamıştır.

2005 yılında, İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından resmi olarak Hamas'ın sözcüsü olmuştur.

2008, 2012 ve 2014 yıllarında İsrail tarafından evinin bombalandığı belirtilmiştir.

2014 yılında, İsrail askeri Şaul Aron'un çatışma sırasında kaçırıldığını duyurmasıyla öne çıkmıştır.

Ebu Ubeyde, hem destekçileri hem de eleştirmenleri tarafından yakından takip edilen bir figür olmaya devam etmektedir.