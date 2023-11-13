Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, gizemli bir figür olarak bilinmektedir. Gerçek adı ve kişisel detayları büyük ölçüde gizli tutulan Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kamuoyu ile iletişimini sağlamaktadır.

Ebu Ubeyde'nin yüzü kaplayan bir keffiyeh giydiği ve kameralar karşısına hiçbir zaman yüzünü açık bir şekilde çıkarmadığı bilinmektedir. İsrail tarafından 1993 yılında öldürülen eski liderleri İmad Akl'i örnek alarak, kişisel güvenlik nedenleriyle bu tercihini sürdürmektedir.

Gerçek kimliği hakkında çok az bilgi bulunsa da, 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından resmi olarak İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü olarak atanmıştır. 2006 yılında, İsrailli asker Gilad Şalit'in yakalandığını duyurarak ilk kez ön plana çıktı. Ebu Ubeyde'nin yaşadığı yer olarak Cibaliye'nin gösterildiği kaynaklar bulunmaktadır.

Özellikle 2014 savaşında, Ebu Ubeyde, İsrail askeri Şaul Aron'un kaçırılması açıklamasıyla dikkat çekti. Ancak, kendisi hakkında bilgilerin sınırlı olması ve gizliliğin sürmesi, Ebu Ubeyde'nin stratejik bir figür olarak tanınmasını sürdürmektedir.