Ebu Cehil, yaklaşık 570 yılında Mekke'de doğmuş, Kureyş'in Mahzûm koluna mensup Amr b. Hişam'dır. İslam'a olan düşmanlığı nedeniyle Hz. Peygamber tarafından "Ebu Cehil" ismiyle anılmıştır. Dârünnedve üyesi olan Ebu Cehil, Hz. Muhammed’in davetine karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhinde birçok komploda yer almıştır. Velid b. Mugīra ile birlikte, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyeceklerini açıkça belirtmişlerdir.

Ticari gücünden ve servetinden aldığı destekle Ebu Cehil, hayatı boyunca İslam'a karşı çalışmalar yapmış, Müslümanların inançlarını zayıflatmaya çalışmış ve Müslümanları çeşitli şekillerde baskı altına almıştır. İslam'ı kabul eden kişileri toplumda itibarsızlaştırmak, ticaretle uğraşanları iflas ettirmek veya güçsüzleri döverek inançlarından döndürmek için çaba göstermiştir. Ashaptan Ammâr b. Yâsir ve annesi Sümeyye gibi birçok Müslümana ağır işkenceler uygulamış, Ammâr'ın annesini şehit etmiştir. Ayrıca, üvey kardeşi Ayyâş b. Ebû Rebîa'yı Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'ye geri getirip hapsedip Medine'ye dönmesine engel olmuştur.

Ebu Cehil, Mekke'ye gelen tüccarlara karşı merhametsiz davranmış, Zübeyd kabilesinden bir tüccarın malını düşük fiyata alıp, Hz. Peygamber'in aracılığıyla malını değerinde satan tüccarı engellemeye çalışmıştır. Ayrıca, Kâbe'de namaz kılarken Hz. Peygamber'in üzerine deve leşi atmış, Safâ tepesinde Hz. Peygamber hakkında kötü sözler söylemiştir. Hamza b. Abdulmuttalib, bu duruma tepki göstererek Ebu Cehil'i başından yaralamıştır.

Hz. Peygamber, İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunması için Ebu Cehil'in hidayete ermesini de istemiştir. Habbâb b. Eret, Hz. Peygamber'in Ebu Cehil veya Ömer b. Hattâb'ın Müslüman olmasını dua ettiğini ifade etmiştir.

Hicretten birkaç yıl önce, Benî Mahzûm'un reisliğine getirilen Ebu Cehil, Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı çeşitli saldırılar gerçekleştirmiş, Müslümanların tecrit edilmesi ve dışarıdan yardım almalarının engellenmesine öncülük etmiştir. Ayrıca, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretini engellemek amacıyla yapılan planlarda yer almış ve hicret gecesi evini kuşatarak öldürülmesini planlamıştır.

Son olarak, Bedir Savaşı'nda müşriklerin askeri ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan Ebu Cehil, Ensar'dan Muâz ve Muavviz tarafından öldürülmüştür.