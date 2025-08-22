Özdemir’in Acarkent’teki villasından polisler tarafından alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Villasında Gözaltına Alındı

Magazin dünyasının sıkça gündeme gelen ismi, şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı. Acarkent’te bulunan villasına giden organize polisleri tarafından gözaltına alınan Özdemir’in, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi.

Murat Özdemir Kimdir?

1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Osman Özdemir, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde görev alan Özdemir, zamanla yönetici pozisyonuna yükseldi.

Özel Hayatı

Bugüne kadar üç evlilik yapan Murat Özdemir’in ilk evliliğinden 2, ikinci evliliğinden ise bir çocuğu bulunuyor. İkinci evliliğini 2002 Best Model güzeli Selin Kabaklı ile yapan Özdemir, bu birlikteliğini 2022’de sonlandırdı.

Şubat 2024’te şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenen Özdemir, sanatçının üçüncü eşi oldu.

Gündeş’in İlk Eşi de Tutuklanmıştı

Ebru Gündeş’in ilk eşi iş insanı Reza Zarrab da 2016 yılında ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu.