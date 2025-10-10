TV100'deki önemli programının sona ermesi, sektörde ve izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Ekonomi dünyasının tanınan sesi Ebru Baki, TV100 ekranlarındaki programı ani bir kararla bitirdi. Kararı pek çok soru işareti yarattı.

Ebru Baki Kimdir?

Ebru Baki, 13 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk gazeteci ve televizyon sunucusudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yaparak gazetecilik kariyerine ilk adımını attı.

Medya kariyerine televizyon dünyasında devam eden Baki, CNN Türk ekranlarında ekonomi haberleri sunarak tanınmıştır. Burada "Parametre" ve "Ebru ile Pazarlık" gibi programları sunmuş, ekonomi alanındaki yorumları ve analizleriyle dikkat çekiyor.

2018 yılında CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra Habertürk TV'ye transfer olmuş, burada "Para Gündem" programını sunmuş ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü olarak görev yapmıştır. Mayıs 2023'te Habertürk TV'den ayrılan Ebru Baki, ardından Sözcü TV ile anlaşmış ve "Ebru Baki ile Para Politika" programını sunmaya başlamıştır.

TV100’den Ayrıldı Mı?

TV100 ekranlarında sabah kuşağında yaşanan büyük değişiklik, medya kulislerinde yankı uyandırdı. Kanal yönetimi, gazetecilik kariyerlerinde önemli izler bırakmış iki ismi İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'yi aynı anda yayından çekme kararı aldı. Bu kararla birlikte, Küçükkaya'nın sunduğu "YeniGün" ve Baki'nin ekran yüzü olduğu "Para Manşet" programları da sonlandırıldı.