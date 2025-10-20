Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Baki, Halk TV’de yoluna devam edeceğini duyurdu.

Baki, “Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz” diye yazdı.

Ne oldu?

tv100, 08.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan YeniGün programının sunucusu İsmail Küçükkaya ile 10.00-12.00 saatleri arasında yayınlanan Para Manşet programının sunucusu Ebru Baki ile yollarını ayırdı. İki program da yayından kaldırıldı.

Halk TV’den ayrılan gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ile anlaşmaya varmıştı. Küçükkaya, 29 Eylül Pazartesi’den itibaren yeni kanalında ekrana çıkmış, hatta ilk konuğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Medyascope’un güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Küçükkaya, tv100’e geçmesinin ardından beklenen reytinge ulaşamadı.

Ebru Baki Kimdir?

13 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde staj yaparak kariyerine adım attı. Televizyon kariyerine CNN Türk’te başlayan Baki, burada ekonomi haberleri sundu ve “Parametre” ile “Ebru ile Pazarlık” gibi programların sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında CNN Türk’ten ayrıldıktan sonra Habertürk TV’ye geçerek “Para Gündem” programını sundu ve kanalın Ekonomi Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2023’te Habertürk TV’den ayrılan Baki, Sözcü TV ile anlaşarak “Ebru Baki ile Para Politika” programını sundu. Ebru Baki Kasım 2024’te Sözcü TV’den ayrıldı ve tv100’e geçti.