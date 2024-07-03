Ebru Baki, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biridir. Habertürk'ten Sözcü TV'ye geçmişti. Sözcü TV’de Ebru Baki krizinin çıkması üzerine gündemde olan Baki hakkında merak edilen birçok detay bulunuyor. İşte Ebru Baki'nin biyografisi ve kariyerine dair tüm bilgiler...

EBRU BAKİ KİMDİR?

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yaparak gazetecilik kariyerine adım attı. Baki, Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Cumhuriyet Dergisi'nde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüller kazanmıştır.

Gazetecilik alanındaki başarılarının ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İktisat Bölümü'nü de tamamladı. Baki, eğitim sürecinde çeşitli burslar kazandı ve Hürriyet gazetesinde 7 yıl boyunca görev aldı. CNN Türk'te ekonomi haberlerini sunarak kariyerine devam etti.

EBRU BAKİ'NİN KARİYER YOLCULUĞU

Doğan Medya'nın Demirören Medya'ya devredilmesinin ardından CNN Türk'ten ayrılan Ebru Baki, Habertürk kanalına geçti. Burada, Bülent Aydemir ve değişen yorumcu konuklarıyla birlikte "Para Gündem" isimli programın sunuculuğunu yaptı. Yakın zamanda Habertürk'ten ayrılarak Sözcü TV'ye geçen Baki, burada da ekonomi programı sunmaya devam ediyor.

Ebru Baki, 2023 yılı itibarıyla 48 yaşındadır ve İstanbul doğumludur.

EBRU BAKİ EVLİ Mİ?

Ebru Baki'nin özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak, gazetecilik kariyerine olan odaklanmışlığıyla tanınan Baki'nin evli olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.