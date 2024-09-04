Milli para masa tenisçisi Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atarak adını tarihe yazdırdı. Kadınlar S11 sınıfında mücadele eden Acer, çeyrek finalde karşılaştığı rakibini üstün bir performansla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu başarı, genç sporcunun en az bir bronz madalya ile evine döneceğini garanti altına aldı.

Yarı finalde göstereceği performansla madalyanın rengini belirlemeye çalışacak olan Acer, Türkiye'ye yeni bir gurur yaşatmayı hedefliyor. Paris'teki bu önemli organizasyonda sergilediği azim ve kararlılıkla dikkat çeken Ebru Acer, Türk sporunun yükselen yıldızlarından biri olarak uluslararası platformda adından söz ettiriyor.

Ebru Acer'in başarısı, sadece onun kariyeri için değil, aynı zamanda Türkiye'nin paralimpik sporlar alanındaki gelişimi için de büyük bir öneme sahip. Türkiye, Acer'in Paris'te elde ettiği bu başarıyı kutlarken, sporcunun yarı final ve final maçlarındaki mücadelesi heyecanla bekleniyor.