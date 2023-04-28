Kutlamaya Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel katılırken ebelere gül taktim edildi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada; “Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlıktır. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ebeler; kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar. Bir bebeğin dünyaya geldiği özel anda kadına bir profesyonel meslek olarak bakım verirler. Hastanemizde çalışan tüm ebelerin Ebeler Haftasını içtenlikle kutluyorum. Bugün servislerimizdeki çalışan ebelerle görüştük, onları dinledik. İzinde olan nöbet çıkışında olan ebelerin de bu önemli haftalarını kutluyorum” dedi. Haber Merkezi