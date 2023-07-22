Merhume Belgüzar Karadağ’ın cenaze namazı Çapanoğlu Büyük Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Şaban Kenan Süzgün, Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri ve Bozok Üniversitesi akademik ve idari personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde Rektör Karadağ, taziyeleri kabul etti.

Merhume Belgüzar Karadağ, kılınan cenaze namazının ardından Akdağmadeni ilçesi Güneyli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Haber Merkezi