Sazlıdere Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni Kübra Şahin önderliğinde hazırlanan e-twinning projesi “CULTURAL ENVOYS”, haziran ayında tamamlanıyor.

Sazlıdere Ortaokulu İngilizce öğretmeni Kübra Şahin rehberliğinde yapılan "CULTURAL ENVOYS" isimli e-Twinning projesine Şubat ayında katılım sağlanmıştı. Proje haziran ayında sonlandırılacak.

Romanya ile kuruculuğu yapılan projede 6 farklı okul ile çalışılıyor.

Projenin amacı hakkında yetkililer tarafından verilen bilgide, “Yaşadığımız bölgenin kültürünü tanıtmak ve farklı kültürleri tanımak. Yasadığımız bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini, yemek kültürünü, müzik ve dans kültürünü web 2.0 araçlarını kullanarak tanıtmaktır. Aynı zamanda projemizde öğrencilerin dijital ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

E-TWİNNİNG NEDİR?

Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan e-Twinning’de iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde e-Twinning hakkında şu bilgiler paylaşıldı; “Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.”Melike Aslı Arslan