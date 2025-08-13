Yapılan açıklamada, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sektörün diğer iş kollarıyla karıştırılmaması için tabelanın özel olarak tasarlandığını ve üzerinde bir barkod yer aldığını belirtti. Bu barkod okutulduğunda, işletmenin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alıp almadığı doğrulanabilecek.

Ankara’dan Tüm Türkiye'ye

Ankara’da başlayan uygulama kısa sürede tüm illere yayılacak. TEDB, yıl sonuna kadar 50 bine yakın emlak danışmanına bu tabelayı ulaştırmayı hedefliyor. Akçam, bu çalışmanın sektöre olan güveni artıracağını vurguladı.

Emlak Sektörüne Olan Güven Artacak

Türkiye’de yaklaşık 150 bin kişinin çalıştığı emlak sektöründe “e” tabelalarının güvenin simgesi olacağını belirten Akçam, vatandaşların bu tabelayı gördüklerinde işletmede yetkili bir emlak danışmanı olduğundan emin olabileceklerini söyledi.

Bakanlık Olumlu Gördü

Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya olumlu baktığını ifade eden Akçam, yakın zamanda bu tabelaların zorunlu hale getirilmesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.