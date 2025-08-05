İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın X’teki paylaşımına göre; TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvurusu yapıldı ve e-imza oluşturuldu.

Sahte E-İmza Nasıl Üretildi?

Sahte kimlik ve sahte fotoğraflar ile oluşturulan bu E-İmzalar ile kamu kurumlarının online sistemlerinde yasa dışı işlemler yapıldı.

Soruşturma kapsamında 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte ehliyet ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi. ÖSYM, üniversitelerden önceki kayıtların incelenmesini talep etti.

Kimlerin E-İmzası Kopyalandı?

İddianamelerde belirtilene göre sahte kimlikler kullanılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı’nın yanı sıra 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.