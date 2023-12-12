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Jandarma Genel Komutanlığı, karargah ve bağlı birliklerinde istihdam etmek üzere toplamda 40 personel alımı için ilan yayınladı. Başvurular 8-24 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, kamu hizmetine katkı sağlamak ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alımı için ilan verdi. İlan, Resmi Gazete'de yayınlandı ve başvurular 8 Aralık'ta başlayarak 24 Aralık'a kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan aranan genel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

İlan edilen kadrolar için aranan özel şartları taşımak

BAŞVURU SÜRECİ:

Başvurular, 8 Aralık 2023 Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak ve 24 Aralık 2023 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru süresi sona erdikten sonra, ilana başvuran adaylar arasından KPSS puan sırasına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday, sözlü veya uygulamalı sınava çağrılacak. Sınav tarihi, yeri ve saati, sınava girmeye hak kazanan adaylara ilgili kurum tarafından bildirilecek.

Başarıyla tamamlanan sınav sonuçlarına göre istihdam edilecek adaylar, ilgili kurum tarafından belirlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak başvurularla ilgili detaylı bilgilere https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden ulaşabilirsiniz.