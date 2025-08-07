Emeklilik iptali ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle sahte sigortalılık konusuna vurgu yapılırken emeklilik iptali ile ilgili ayrıntıları Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz aktardı. Yılmaz, halen çalışma hayatında olanların da dikkat etmesi gerekenleri ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilecek detayı paylaştı.

Bir televizyon yayınında İzel Topaloğlu'nun "Uzunca bir süredir özellikle EYT'lilerin yaşadığı bir sorun var ki kimi zaman e-devlet ekranında bir uyarı geliyor, kimi zaman SGK'dan gelen bir tebligat ya da bankamatikten maaş alamadıklarını fark ettikleri bazı anlar oluyor. Çünkü sigortalılık çakışmaları aynı dönemde birden fazla iş yerinde çalışıyor gibi gösterilme sebepleri var. Bundan dolayı da emekliliklerinin iptal edildiği söyleniyor. Yani şüpheli durumlar bugünlerde tespit edilmeye başlandı. Üstelik ödenen maaşlar da faiziyle geri isteniyor. Bu nasıl oluyor?" sorusu üzerine Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

"Risk Yani Emekliliğinizin İptali Ömür Boyu Olabiliyor"

"Baktığınız zaman siz ömür boyunca çalışıyorsunuz. Yasalar doğrultusunda kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süreleri söz konusu. Emeklilikle ilgili üç dönem baz alıyoruz; 8 Eylül 99 öncesi, 99-2008 arası ve 2008 sonrası. Her birinde farklı kurallar var. Burada siz emekli oldunuz, oh tamam ben artık rahat bir nefes alacağım, dinleneceğim diyemiyorsunuz. İşte buradaki risk yani emekliliğinizin iptali ömür boyu olabiliyor. Orada bir zaman kıstası yoktur.

En Büyük Sebeplerden Bir Tanesini Açıkladı

En büyük sebeplerden bir tanesi çalışma hayatındayken sahte bir iş yerinde kendinizi gösteriyorsanız bu eşiniz, dostunuz, akrabanız olabilir veya sadece sigorta priminin belli kısmını yatırıp orada çalışıyormuş gibi gösterilirse bu yarın bir gün tespit edilirse bunun iptal söz konusu. Yasa aynen şunu söylüyor; siz çalışma hayatında fiilen yani bedenen ve de ruhen o iş yerinde olmanız lazım. Eğer siz o iş yerinde değil de sadece kağıt üzerinde gösteriyorsanız, halk arasında sahte sigortalı veya naylon sigorta diyebileceğimiz yakıştırmalar oluyor. İşte o zaman başınız Cumhuriyet Savcılığına varıncaya kadar riske edilmiş oluyor.

Halen Çalışma Hayatında Olanların Dikkat Etmesi Gerekenler

Size ödenen, bütün emekli maaşları faiziyle beraber geri talep ediliyor, kendiniz, aileniz, eşiniz, çocuğunuz hatta ve hatta anne ve babanız gidip de sağlık harcamalarıyla ilgili hastane masraflarından eczane masraflarına varıncaya kadar faiziyle beraber geri talep ediyor. Burada ne kadar sene geriye gidebiliyor? Eğer bu kurum hatasından kaynaklı ise o zaman 5 yıl geriye dönük olaraktan maaşlar faiziyle beraber, hayır kendi hatasından veya bilinçli olarak yapılan bir hata ise 10 yıl geriye dönük olarak sürüyor bu. Halen çalışma hayatında olanlar neye dikkat etmesi lazım? Özellikle e-devlet üzerinden sisteme girip K dediğimiz kontrollü, Ş dediğimiz şüpheli, S dediğimiz sahte isimli harflerin baş harflerine dikkat etmesi lazım. Eğer bunlar varsa emeklilik planlaması yapılıyorsa bunları hesabın içerisinden çıkarılması lazım. Öyle hesaplanması lazım"

"Kesinlikle İptal Olacak Diye Bir Kaide Yok"

Topaloğlu'nun "Diyelim ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Emekli maaşımızı geri alabilir miyiz ya da geri almak için neler yapmamız lazım?" sorusu üzerine Yılmaz şöyle konuştu:

"Bununla ilgili ille de kesinlikle iptal olacak diye bir kaide yoktur. Özellikle burada bir sorgulamaya tabi olmuşsa, kurum tarafından denetim varsa bununla ilgili sigorta denetmen veya sigorta müfettişi arkadaşlarımız ifadeye çağırıyorlar. Devamında çapraz sorgu yapılıyor. Eğer oradaki ifadeler doğrultusunda denetmen veya müfettiş arkadaşımız kesin kati bir sonuca çalıştı kısmına erişirse dosya kapanıyor. Hayır, tam anlamıyla tam tersi olursa çalışmadı, sadece evrak üzerinde gösterildi olursa işte siz de gerçekten çalıştığınızı düşünüyorsanız sulh hukuk mahkemelerine gidip karşı dava da açabiliyorsunuz. Ama buradaki dava devamında iş mahkemesi, yargıtay süresi veya istinaf doğrultusunda uzun soluklu bir süreç oluyor"