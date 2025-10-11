Devletle ilgili tüm işlemleri tek platformda toplayan e-Devlet, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Pek çok kişi, bu sistem üzerinden kendisine ait birikmiş paraların farkında bile değil. Otomatik BES kesintileri, doğum yardımı, cenaze ödeneği veya diğer şahıs ödemeleri gibi tutarlar, e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Eğer belirli bir süre içinde talep edilmezse bu paralar devlete iade ediliyor.

Yeni işe başlayan çalışanlar, maaşlarından yapılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileriyle sisteme dahil ediliyor.

Çoğu kişi bu kesintilerden habersiz olduğu için yıllar içinde biriken tutarları unutuyor.

BES birikiminizi öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak “BES Sorgulama” sekmesine girebilir, sistemde yer alan tüm birikimlerinizi anında görüntüleyebilirsiniz.

Doğum, Süt Ve Cenaze Yardımlarını Da Kontrol Edin

BES dışında da e-Devlet üzerinden talep edilebilecek çok sayıda ödeme bulunuyor. Doğum parası, süt parası, yol yardımı, cenaze yardımı gibi ödemeler de “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” hizmetiyle kolayca kontrol edilebiliyor. Eğer adınıza yapılmış ama henüz alınmamış bir ödeme varsa, sistem bu bilgiyi gösteriyor.

Talep Edilmeyen Paralar Devlete Geri Dönüyor

Birçok vatandaş, farkında olmadan devlete iade edilen paralar nedeniyle maddi kayba uğruyor. e-Devlet’te kayıtlı bu ödemeleri zamanında sorgulamak ve talep etmek büyük önem taşıyor. Unutulan veya alınmayan ödemeler belirli süre sonunda geçerliliğini yitiriyor.

Paranızı Ptt Şubesinden Alabilirsiniz

e-Devlet üzerinden adınıza yapılmış bir ödeme tespit ettiğinizde, en yakın PTT şubesine giderek paranızı kolayca çekebilirsiniz. İşlem yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Unutmayın, hakkınız olan parayı almak sizin sorumluluğunuzda.

e-Devlet, vatandaşlara sadece bilgiye değil, aynı zamanda hak ettikleri ödemelere ulaşma fırsatı da sunuyor. Ancak bu sistemden tam anlamıyla yararlanabilmek için düzenli olarak kontrol yapmak şart.

Unuttuğunuz birikimlerinizin devlete iade edilmesini istemiyorsanız, e-Devlet’e girip size ait olabilecek paraları hemen kontrol edin.