Türkiye’nin dijital hizmet platformu e-Devlet Kapısı, vatandaşların ve işletmelerin hayatını kolaylaştıran yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca kullanıcının kamu hizmetlerine tek tıkla ulaştığı platformda, borç sorgulamadan gıda güvenliğine kadar dört kritik yeni hizmet daha devreye alındı.

Sağlığa Zararlı Ürünler Gözükecek

Gıda güvenliği konusunda atılan önemli bir adımla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen hileli veya sağlığa zararlı ürünler anında e-Devlet’te duyurulacak. Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu hizmeti sayesinde vatandaşlar, taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlerin marka ve parti numaralarına kolayca ulaşabilecek. Bu hizmet, tüketicilerin bilinçlenmesine ve gıda güvenliğinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak.

Tarife ve Kampanyalar Karşılaştırma İmkânı

Vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyen bir yenilik de Tarife Karşılaştırma hizmeti oldu. Artık sabit internet, mobil hat veya TV abonelikleri için en avantajlı teklifi bulmak çok daha kolay. Bu hizmet sayesinde, tüm operatörlerin ve hizmet sağlayıcıların güncel tarife ve kampanyaları tek bir ekranda karşılaştırılabilecek. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde görerek bilinçli kararlar verebilecek.

Anlık Borç Sorgulama

Artık ticari işletme veya şirket yetkilileri, kamu idarelerine olan borçlarını öğrenmek için kurumlar arasında mekik dokumak zorunda kalmayacak. Yeni “Borç Sorgulama” hizmeti sayesinde, Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine entegre olan tüm kamu kurumlarına ait borçlar, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde görüntülenebilecek. Bu hizmet, özellikle KOBİ’ler ve büyük işletmeler için şeffaflık sağlarken, zaman ve iş gücünden önemli ölçüde tasarruf ettirecek.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (TUCBS)

Araştırmacılar, akademisyenler, şehir plancıları ve girişimciler için büyük bir kapı aralandı. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ile kamu kurumlarının ürettiği değerli coğrafi verilere (harita, konum, altyapı bilgileri vb.) erişim artık mümkün. Bu platform, Türkiye’nin coğrafi veri zenginliğini tek bir noktada toplayarak, analiz ve planlama çalışmalarında verimliliği artırmayı ve yeni projelerin önünü açmayı hedefliyor.

e-Devlet Kapısı’nın sunduğu bu yeni hizmetler, dijitalleşen Türkiye’de kamu hizmetlerinin daha erişilebilir, şeffaf ve verimli hale gelmesinde önemli bir adımı temsil ediyor.