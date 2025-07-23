Uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan ve bazı işyerlerinin “komisyon” adı altında kartlı ödemelerde ek ücret talep etmesiyle ilgili yasal süreç netlik kazandı.

Tüketici Hakem Heyetleri, bu haksız tahsilatların tüketicilere yasal faiziyle birlikte iadesi için kararlar vermeye başladı. Vatandaşlar ise artık e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yaparak haklarını arayabiliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, kredi kartı komisyonlarının hukuki dayanağını hatırlatarak 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine dikkat çekti. İlgili maddeye göre, üye işyerleri kartla ödeme yapan müşterilerden herhangi bir ad altında ek ücret talep edemiyor. Aksi yöndeki uygulamalar hem kanuna hem de ticari etik kurallarına aykırı.

Kanuna aykırı hareket eden işyerleri için ciddi yaptırımlar da söz konusu. Komisyon tahsil ettiği tespit edilen işyerlerinin banka POS anlaşmaları derhal iptal edilmekte ve bir yıl süreyle yeni POS cihazı almaları engellenmektedir.

Vatandaşlar E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapabiliyor

Kredi kartı ile yapılan alışverişte komisyon ödediğini fark eden vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne kolaylıkla başvuru yapabiliyor. Süreç ise oldukça basit:

Fiş veya Fatura Saklanmalı: Komisyon tahsil edildiğini belgeleyen fiş veya fatura, başvuru için en önemli kanıt.

E-Devlet’e Giriş: “Tüketici Şikayet Uygulaması” üzerinden ilgili sayfaya erişiliyor.

Hakem Heyeti Başvurusu: Tüketici Hakem Heyeti ekranı üzerinden başvuru adımları takip ediliyor.

Gerekçeli Şikayet Yazılıyor: Komisyon alındığı, bunun yasaya aykırı olduğu açık şekilde belirtiliyor.

Belgeler Sisteme Yükleniyor: Alışverişe dair fiş/fatura ve varsa işyeriyle yapılan yazışmalar ekleniyor.

Başvuru Tamamlanıyor: Sistem üzerinden işlem sonlandırılıyor.

Yasal Faizle İade İmkanı

Tüketici Hakem Heyetleri, 2025 yılı için 149 bin TL’ye kadar olan başvuruları değerlendirebiliyor. İşyeri haksız bulunursa, tahsil edilen komisyon ücreti yasal faiziyle birlikte tüketiciye iade ediliyor. Bu durum, sadece tahsil edilen miktarın değil, aynı zamanda bu tutarın zaman içinde yaratacağı faiz gelirinin de tüketiciye geri ödenmesi anlamına geliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, “İşyeri, kartla ödeme yapan vatandaştan ekstra ücret isteyemez. Bu yalnızca hukuka değil, vergi düzenlemelerine ve ticaret ahlakına da aykırıdır. Tüketiciler, haklarını arayarak bu haksız kazancın önüne geçmelidir” dedi.

Güllü ayrıca, bu tür şikayetlerin artmasının işyerleri üzerinde ciddi bir denetim ve caydırıcılık etkisi yaratacağını vurguladı.