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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran e-Devlet, birçok resmi işlemi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Ancak, birçok kişi tarafından hala keşfedilmemiş olan önemli bir konu var: e-Devlet'te biriken paralar! Peki, adınıza yatırılmış biriken paraları nasıl öğrenebilir ve çekebilirsiniz? İşte ayrıntılar:

1. E-DEVLET'E GİRİŞ YAPIN

Öncelikle e-Devlet'e giriş yapmanız gerekiyor. Eğer henüz e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden edinebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

2. BES HESABINIZI KONTROL EDİN:

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Türkiye'de geleceğe yönelik finansal güvence sağlayan bir sistemdir. Ancak, pek çok kişi bu sistemin farkında bile değil. BES hesabınızı kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Arama kutusuna "Takasbank" yazın ve sonuçları görüntüleyin.

Karşınıza çıkan Takasbank ekranında, BES hesabınızı kontrol etmek için gereken bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada biriken paranızı görüntüleyebilirsiniz.

3. BES BAKİYENİZİ ÇEKİN

Eğer BES bakiyeniz varsa, ilgili sigorta şirketiyle iletişime geçerek biriken parayı çekmek için talep oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki bu para geleceğinizi güvence altına alabilir.

4. ŞAHIS ÖDEMELERİNİ KONTROL EDİN

Devlet tarafından yapılan çeşitli ödemeler, bazen vatandaşların haberi olmadan adlarına yatırılır. İlaç ödemeleri, yol parası, askerlik ödemesi gibi çeşitli nedenlerle devlet vatandaşlara bu ödemeleri yapabiliyor. Şahıs ödemelerinizi kontrol etmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Arama kutusuna "şahıs ödemeleri sorgulama" yazın ve sonuçları görüntüleyin.

Karşınıza çıkan uygulamada, adınıza yatırılan ödemeleri kontrol edebilirsiniz. Eğer size yapılacak bir ödeme görünüyorsa, bu parayı en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz. (Haber Merkezi)