Fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik için sağladığı yararların daha iyi anlaşılması gerektiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, “Tüm yaşlardaki bireylerin günlük yaşamın bir parçası olarak fiziksel aktivite ve spora yönlendirilmelidirler” dedi.

“YAŞAM BOYU SÜRMELİ”

Sporu alışkanlık haline getirmek gerektiğini ifade eden Müdür Şahin açıklamasına şu şekilde başladı; “Düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı kilonun sürdürülmesi, dayanıklılık, güç ve esnekliğin artmasındaki rolünün yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı açıkça bilinmektedir. Söz konusu bu yararlar sadece bireysel düzeyde değil, dünyanın her yerinde giderek maliyeti artan sağlık hizmetleri yönünden de tasarruf sağlayabilecek düzeydedir. Sağlığın korunması ve sürdürülmesi için hem çocuk hem de yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun yeteri kadar fiziksel aktivite yapmadıkları görülmektedir. Bu nedenle fiziksel aktivitenin neden önemli olduğu anlatılmalı, tüm yaşlardaki bireyler günlük yaşamın bir parçası olarak fiziksel aktivite ve spora yönlendirilmelidirler. Fiziksel aktivitenin yaşam boyu sürdürülmesinin herkese, her yerde, her zaman yararlı olabileceği mesajının daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olunmalıdır.”

“STRESLE BAŞA ÇIKABİLME YETENEĞİNİ GELİŞTİRİR”

Fiziksel aktivitenin neden önemli olduğuyla ilgili konuşan Şahin, “Sağlık; bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olması olarak tanımlanır. Fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerine etkileri temelde şu başlıklar halinde incelenebilir: Bedensel sağlığımız üzerine olan etkileri, kas kuvvetinin korunması ve arttırılması, vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması, yorgunluğun azaltılması, kalbin ritmi düzenlenir, kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi ge­çirme riskini azaltır, solunum kapasitesinde artış meyda­na gelir, düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif bireylerden daha başarılıdırlar, düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur, vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur, enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler, damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans (bunama) ve unutkanlık gelişim riskini azaltır, beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır. Ruhsal ve sosyal sağlığımız üzerine olan etkileri, sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler yaratır, olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir, kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur” ifadelerini kullandı.

“HEDEF BELİRLEYİN”

Günde en az 30 dakikalık orta şiddette bir fiziksel aktivitenin hedef olarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden Şahin, “Çoğumuz tamamen inaktif değiliz. Evimizi temizleriz, arabamızı yıkarız, ev için alışverişe gideriz, bahçemiz varsa bahçe işleri ile ilgileniriz. Bütün bunlar fiziksel aktivite sayılır. İşiniz veya evinizdeki sorumluluklarınız dışında bir aktivite yapmak istediğinizde rutin fiziksel aktivitenizi daha düzenli bir egzersiz programı ile değiştirmeniz gereklidir. Bunun için belirli adımları takip edebilirsiniz. Sevdiğiniz bir aktivite seçin. Aksi takdirde bunu sürdüremezsiniz. Yürüyüş en ucuz ve yapılabilir egzersiz programlarından birisidir. Eğer yürüyüş sizin için yeterli değilse ya da mutlu değilseniz o zaman bisiklete binme, yüzme veya sağlık kulüplerine katılma gibi başka bir aktivite deneyebilirsiniz. Fiziksel aktiviteyi önceliğiniz haline getirin. Günde en az 30 dakikalık orta şiddette bir fiziksel aktiviteyi hedefiniz olarak belirleyin. Eğer zamanınız kısıtlı ise aktivitenizi gün içinde 10’ar dakikalık seanslara bölün. Zaman içinde küçük değişiklikler yapın. Aktivite seviyenizi dereceli olarak artırın. Başlangıçta kolay ve yavaş tutun, dayanıklılığınızı dereceli olarak günde en az 30 dakikaya ulaşıncaya kadar artırın. Kas ağrıları ve yaralanmalarını önlemeye yardımcı olmak için yavaş yavaş aktivite düzeyinizi artırın. Düzenli bir aktivite planınız olsun” şeklinde konuştu.Melike Aslı Arslan