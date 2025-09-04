TFF tarafından yapılan ihale sonucu 85 milyon TL + KDV ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonunun 2. Lig ve 3. Lig yayıncı kuruluşu olan Bi Kanal TV'den önemli bir hamle geldi.

Önümüzdeki sezon boyunca 2. Lig ve 3. Lig'de haftada oynanacak 50 maçı yayınlamak isteyen Bi Kanal TV, televizyondan yayınlanacak, yayınlayamayacağı maçları kurmuş olduğu bir YouTube kanalından yayınlayacak.

Tüm Maçları Yayınlayacak!

Nesine 2. Lig'de ilk maçlarını yayınlayan Bi Kanal TV, kurmuş oldukları yeni YouTube kanalı sayesinde 2. Lig ve 3. Lig'de her hafta oynanacak 50 karşılaşmayı seyircilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Maçlar Youtube'da Sıfır Tv Kanalında Yayınlanacak!

Bi Kanal TV'nin iştirakleriyle kurulmuş olduğu iddia edilen Sıfır TV 7 Eylül Pazar günü oynanması planlanan 64 maçın 32’sini yayınlamayı planlıyor. İşte Nesine 3. Lig'de günün oynanacak ve Sıfır TV üzerinden yayınlanacak maçları şu şekilde:

Düzcespor - Bozokspor- Saat 15.00

Karadeniz Ereğli Belediyespor – Sebat Gençlikspor Saat 15.00

Pazarspor – Smart Holding Aş Çayelispor Saat 15.00

Tokat Belediyespor – Zonguldakspor Kulübü Saat 15.00

Galataspor kulübü –Edirnespor Saat 17.00

Bursa Yıldırım Spor Kulbü - Kestel Çilek Spor Kulubü Saat 17.00

İnkilap Futbol Spor Kulübü – Küçükcekmece Sinop Spor Kulubü Saat 17.00

İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü Saat 17.00

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri – Yalova Fk 77 Saat 17.00

Denizli İdman Yurdu Güreller Spor Kulubü – İzmir Çoruhlu Fk Saat 17.00

2. Lig Ve 3. Lig Maçları Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yeni sezonda 2. Lig ve 3. Lig maçları televizyon yayınlarında Bi Kanal TV'den, YouTube yayınlarında Sıfır TV'den yayınlanacak. Sıfır TV YouTube kanalı linki: Sıfırtv yayına gider.

Bi Kanal Tv Nedir? Güncel Frekans Bilgileri Nedir?

Cine 1 TV’nin dönüşümüyle yayın hayatına başlayan Bi Kanal TV, artık Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kanalın yayın politikasında; yerli diziler, filmler, kültürel içerikler ve belgeseller ön planda olacak. Yönetim, özellikle genç ve dinamik bir izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Bi Kanal TV, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans: 12265 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Uydu yayınlarının yanı sıra Bi Kanal TV, dijital platformlarda da yerini aldı:

Digitürk: 71. kanal

D-Smart: 100. kanal

Canlı Yayın: bikanal.com