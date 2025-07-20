Özel aracınız ile yolculuk yapacaksanız öncelikle ulaşım kurallarına uymayı ihmal etmeyiniz.
Düzce – Yozgat 4 saat 39 dakika 448 km’dir.
Detaylı Ulaşım İçin;
Çıkış İli: Düzce
İstanbul Cd. yönünden Uzunzade Sk. konumuna doğru Batı yönünde ilerleyin 73 m
Necip Güney Sk. yönünde sola dönün 99 m
1. sokaktan sola dönüş yaparak Hacı Hamdi Sk./Şht. Muhtar Cd. üzerine çıkın
Şht. Muhtar Cd. boyunca ilerleyin 240 m
Celal Kasapoğlu Cd. yönünde sağa dönün 180 m
Mimar Sinan Cd. yönünde sola dönün 600 m
Bayrak Cd. yönünde sağa dönün 750 m
Döner kavşaktan Anadolu Otoyolu Düzce Bağlantısı yönündeki 2. çıkışa girin 2,4 km
Döner kavşaktan 2. çıkışa girin 300 m
Döner kavşaktan Anadolu Otoyolu/O-4 rampasına doğru 2. çıkışa girin 550 m
Anadolu Otoyolu/O-4 girin Paralı yol202 km
Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km
Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km
Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m
Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m
Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m
19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km
Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin 94,5 km
Çıkışa girin 230 m Döner kavşağa girin55 m
Varış İli: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat
Otobüs ile yolculuk yapacaksanız ulaşım kurallarına uymayı unutmayınız.
Otobüs İle;
Yolculuk süresi ortalama 6 saat veya 9 saat yolculuk yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz.
Ortalama bilet fiyatı; 1 bin 300 TL
Hayırlı Yolcuklar