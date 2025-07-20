Özel aracınız ile yolculuk yapacaksanız öncelikle ulaşım kurallarına uymayı ihmal etmeyiniz.

Yalova – Yozgat arası kaç kilometre? Hızlı tren var mı?
Yalova – Yozgat arası kaç kilometre? Hızlı tren var mı?
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Düzce – Yozgat 4 saat 39 dakika 448 km’dir.

Düzce Yozgat Ulaşım (2)

Detaylı Ulaşım İçin;

Çıkış İli: Düzce

İstanbul Cd. yönünden Uzunzade Sk. konumuna doğru Batı yönünde ilerleyin 73 m

Necip Güney Sk. yönünde sola dönün 99 m

1. sokaktan sola dönüş yaparak Hacı Hamdi Sk./Şht. Muhtar Cd. üzerine çıkın

Şht. Muhtar Cd. boyunca ilerleyin 240 m

Celal Kasapoğlu Cd. yönünde sağa dönün 180 m

Mimar Sinan Cd. yönünde sola dönün 600 m

Bayrak Cd. yönünde sağa dönün 750 m

Döner kavşaktan Anadolu Otoyolu Düzce Bağlantısı yönündeki 2. çıkışa girin 2,4 km

Döner kavşaktan 2. çıkışa girin 300 m

Döner kavşaktan Anadolu Otoyolu/O-4 rampasına doğru 2. çıkışa girin 550 m

Anadolu Otoyolu/O-4 girin Paralı yol202 km

Şehir Merkezi/Havalimanı/Kırıkkale/Samsun çıkışına girin 3,2 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 34,7 km

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinde kalmak için soldan ilerleyin 5,7 km

Şehir Merkezi/Kırıkkale/Samsun/E88/D200 çıkışına girin 700 m

Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m

Kırıkkale/Kayseri/Samsun yönündeki rampaya doğru sağa yönelin 400 m

19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 girin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 51,4 km

Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 49,4 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin 260 m

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde devam edin 94,5 km

Çıkışa girin 230 m Döner kavşağa girin55 m

Varış İli: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat

Düzce Yozgat Ulaşım (3)

Otobüs ile yolculuk yapacaksanız ulaşım kurallarına uymayı unutmayınız.

Otobüs İle;

Yolculuk süresi ortalama 6 saat veya 9 saat yolculuk yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ortalama bilet fiyatı; 1 bin 300 TL

Hayırlı Yolcuklar

Muhabir: İrem Çitak