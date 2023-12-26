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Hava sıcaklığının eksi derecelere indiği Yozgat’ta vatandaşlar soğuktan korunmak için doğal yolları tercih ediyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Aktarlarda ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi bitkiler satılmaya devam ederken, doğal antibiyotik olarak nitelendirilen, bağışıklığı güçlendiren zerdeçal ise bu bitkiler arasından dikkat çekiyor. Aktarlar, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların bitkisel ürünlere rağbetinin arttığını belirtirken, zerdeçalın hem vücut direncini yükselttiğini hem de bir antioksidan olduğu için ilgi çektiğini ifade etti.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Kalp sağlığını korumak için tüketilmesi tavsiye edilir.

Hafıza problemi yaşayanlar için şifa kaynağı olabilir.

Alzaymır hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür.

Soğuk havalarda tüketilirken gribal enfeksiyonu önleme ihtimali vardır.

Vücut direncini arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Kas gelişimi açısından da faydaları vardır. Büyüme ve gelişme döneminde tüketilen çocuklar etkisini olumlu yönde görecektir.

Beyin fonksiyonları gelişmesi ve nörolojik hastalıkların tedavisi için tüketilebilir.

Vücuttaki enfeksiyonların geçmesine yardımcı ve şifa kaynağıdır.

Antioksidan özelliği vardır.

Kolon kanseri ve prostat hastalığına yakalanma ihtimalini düşürür.

ZERDEÇALIN ZARARLARI

Diyabet hastalığına yakalanma ihtimalimizi arttırır.

Vücudumuzda böbrek taşı oluşma ihtimalini arttırır.

Ameliyat olanların yemesi tavsiye edilmez çünkü kanama ihtimalini arttırır.

Tüketilen her gıda olduğu gibi alerjik reaksiyona sebep olabilir.

Mide bulantısı sebep olabilir.

Aşırı tüketilmesi durumunda vücudumuzda demir eksikliğine yol açabilir.

Kan veya kan basıncı için ilaç kullanılıyorsanız uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Her baharat aşırı tüketilirse mide asidi üretiminin artmasına neden olur. Bu sebepten zerdeçal da aşırı tüketilmemelidir.