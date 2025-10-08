Duygu Özaslan Mutaf, 17 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış olsa da eğitimi yarıda bıraktı. YouTube’da genellikle makyaj ve yaşam tarzı içerikli videolar paylaşan Özaslan, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Duygu Özaslan Kimdir?

Özaslan, 2017 yılında yapılan bir araştırmada takipçilerinin üç ana gruptan oluştuğu rapor edildi: hayranlar, sevmeyenler ve doğrucular. 2018’de yapılan bir diğer çalışmada ise, 242 kişiyle yapılan ankete göre Özaslan, Danla Bilic ve Çağla Şikel’den sonra en çok takip edilen güzellik vlogerı olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 12.4’ü Özaslan’ı takip ettiğini belirtti. 2025 yılı itibarıyla sosyal medya hesabında 1.9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Duygu Özaslan Eşi Kimdir?

Duygu Özaslan, profesyonel yaşamının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Özaslan, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle yaşamından kesitler sunuyor.

Duygu Özaslan Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan isimlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgilere göre, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan 19 kişi bulunuyor.

Tokaz, operasyon sırasında “Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla adreslerinde işlemler gerçekleştirildi, kan örnekleri ve ifadeler alındı, ardından serbest bırakılacaklar” ifadelerini kullandı. Duygu Özaslan da söz konusu operasyon kapsamında adı geçen isimler arasında bulunuyor.