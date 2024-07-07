Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, son günlerde merak konusu oldu. Nebioğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu, ablası ve annesi hakkında detaylar araştırılıyor.

Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi ve İstanbul'da grafik tasarım bölümünde eğitim gördü. 1994 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi. Üniversite öğrencisiyken Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrendi ve ikiz kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Annesi ise Suphiye Orancı'dır.

Kamuya yansıyan bilgilere göre Duygu Nebioğlu ve kız kardeşi Sevgi Nebioğlu, biyolojik anneleri Suphiye Orancı tarafından 2 aylıkken bir köyde bir bakıcıya bırakıldı. 6 aylıkken devlet korumasına alındılar ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirildiler. İkizler, 6 yaşındayken öğretmen çift Emine-Özdener Nebioğlu tarafından evlat edinildi.

Suphiye Orancı ise bilinen bir dönem Antalya’da yaşamış ve çeşitli filmlerde rol almıştır. Şu anda Almanya’da yaşadığı bilinmektedir. Duygu Nebioğlu, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak annesi Suphiye Orancı’yı aramaya başlamıştır.