Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki, tekrar gündemde. Peki, Duygu Kumarki kimdir ve ne iş yapar? Hacıoğlu ile Ocak ayında barışan, ancak Ağustos'ta yollarını ayıran Duygu Kumarki'nin yaşamına dair detaylar haberimizde.

İSMAİL HACIOĞLU VE DUYGU KUMARKİ'NİN İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİSİ

2015 yılında anlaşmalı olarak boşanan Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu, 2024 yılının başında yeniden bir araya gelmişlerdi. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi. Ağustos ayında Duygu Kumarki, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyurdu. Açıklamasında, "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Ancak kısa bir süre önce karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık" ifadelerine yer verdi.

DUYGU KUMARKİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

20 Şubat 1983 doğumlu olan Duygu Kumarki, İstanbul'da doğdu. Cagaloğlu Anadolu Moda Tasarım Meslek Lisesi'nde eğitim gördü ve ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Sanat kariyerine dansçı olarak adım atan Kumarki, gece kulüplerinde sahne aldı ve çeşitli projelerde koreograf olarak görev yaptı. Aynı zamanda vokalist olarak müzik dünyasında da aktif rol oynadı.

Kumarki, 2016 yılında İsmail Hacıoğlu ile evlendi ve çiftin Yemin adında bir kızları oldu. Evlilikleri 2020 yılında sona erdi. Ancak 2024'ün başında çift yeniden bir araya geldi, fakat bu birliktelik de kısa sürede son buldu. Duygu Kumarki, ayrılığın ardından sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde dezavantajlı okullar için yardım kampanyaları düzenlemeye devam etti.