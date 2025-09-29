Sakarya Üniversitesi mezunu olan Çakmak, akademik eğitimine devam ederken ekran önündeki yükselişini sürdürüyor. TV8 ekranlarında sunuculuk yapıyor.

1995 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Duygu Çakmak, modellik ve televizyon dünyasında adından söz ettirmeyi başaran genç isimlerden biri. Tuncelili bir ailenin ortanca çocuğu olan Çakmak, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı.

Akademik Yönünü de Güçlendirdi

İlk ve ortaöğretimini İzmit’te tamamlayan Duygu Çakmak, üniversite eğitimi için Sakarya Üniversitesini tercih etti. Burada Halkla İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İletişim Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. Eğitim hayatını sadece bir üniversiteyle sınırlamayan Çakmak, İstanbul Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi de alarak akademik yönünü güçlendirdi.

Yarışmalarda Türkiye’yi Başarıyla Temsil Etti

2019 yılında modellik kariyerine profesyonel adım atan Duygu Çakmak, aynı yıl katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında finalist olma başarısı gösterdi ve "Doğ Yüce En İyi Model" ödülünün sahibi oldu. Bu başarı, onun modellik dünyasındaki yükselişinin ilk adımıydı.

2020 yılında İstanbul’da düzenlenen Miss And Mr Fashion TV Turkey yarışmasında derece elde eden Çakmak, aynı yıl Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Miss Globe yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Her ne kadar bu yarışmadan dereceyle dönemese de, uluslararası platformlarda yer alması onun kariyerine değer kattı.

En büyük uluslararası başarısını ise 2021 yılında Lübnan’da düzenlenen Miss Europe yarışmasında üçüncülük elde ederek kazandı. Bu başarı, Çakmak’ın sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da dikkat çeken bir isim olmasını sağladı.

Çarkıfelekte Sunuculuk Görevini Üstleniyor

Modellik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da adım atan Duygu Çakmak, günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek programında sunuculuk görevini üstleniyor. Ekran önü deneyimi ve enerjik sunum tarzıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

Geleceğe Dair Planları

Almanca ve İngilizce’yi iyi derecede bilen Duygu Çakmak, dil yetkinliği sayesinde uluslararası projelere açık bir profil çiziyor. Akademik eğitimine devam ederken hem televizyon hem de moda sektöründe kendini geliştirmeyi sürdüren Çakmak, gelecekte daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.