Son günlerde Twitch camiasında büyük yankı uyandıran bir skandal yaşandı. Popüler yayıncı Lylo'nun, gerçek adıyla Duygu Atıl, özel görüntüleri internete sızdırıldı. Twitch'teki canlı yayınları ve etkileşimli içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Lylo, bu skandalın ardından hızla gündem oldu.

DUYGU ATIL (LYLO) KİMDİR?

Twitch'te "Live Your Life Online" ifadesinin kısaltması olan Lylo kullanıcı adıyla tanınan Duygu Atıl, Ekim 1997'de İzmir'de doğdu ve halen bu şehirde yaşamını sürdürüyor. Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitimine devam eden Lylo, 2017 yılında Twitch kariyerine CS yayınlarıyla başladı ve zamanla League of Legends (LoL) gibi oyunlarla devam etti. Geceleri yayın yapan ve gündüzleri eğitimine odaklanan başarılı yayıncı, 2 yıldır aktif olduğu Twitch platformunu bırakma kararı aldı.

LYLO'NUN İFŞA SKANDALI VE SONRASI

Duygu Atıl, eski erkek arkadaşı tarafından sızdırılan özel görüntülerinin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından büyük bir duygusal çöküş yaşadı. Bu sızıntılar, Lylo’nun sosyal medya hesaplarından bir süre uzaklaşmasına neden oldu. Ancak, yayıncı toparlanıp geri döneceğini belirtti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, "Lylo ifşası" etiketiyle geniş kitlelere ulaştı. Twitch’in tanınmış isimleri Elraen ve Wtcn, bu tür sızıntılara karşı sert bir tavır alarak, kişisel bilgilerin ifşasının kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Lylo’nun hayranları da sosyal medyada bu tür paylaşımlara karşı durarak, yayıncının yanında olduklarını ifade ettiler.

LYLO TWİTCH'İ BIRAKTI MI?

Duygu Atıl, özel içeriklerinin izinsiz olarak internette yayılması üzerine Twitch platformundaki yayıncılık kariyerine ara verdi. Şu anda Twitch ya da başka bir sosyal medya platformunda aktif olarak yayın yapmıyor.

DUYGU ATIL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Yaşı: 1997 doğumlu olan Duygu Atıl, 2024 yılı itibarıyla 27 yaşında.

Memleketi: İzmir doğumlu.

Burcu: Terazi.

Fiziksel Özellikleri: Duygu Atıl'ın boyu ve kilosu hakkında net bir bilgi paylaşılmamıştır.

DUYGU ATIL'IN AÇIKLAMASI

Duygu Atıl, yaşanan ifşa skandalının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Twitch platformundan bir süre uzak kalacağını belirtti. Ancak, hayranları onun geri döneceğini umutla bekliyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Instagram: 305 bin takipçisiyle dikkat çeken Lylo, burada paylaştığı postlar ve videolarla geniş bir kitleye hitap ediyor.

YouTube: 7 Eylül 2017 tarihinde açtığı YouTube kanalı, 80 bin aboneye ulaştı.