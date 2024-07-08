Kadışehri Kaymakamlığı tarafından 2024 yılının ilk yarısında ilçede yapılan yardımların verileri paylaşıldı.

Kaymakamlık tarafından 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında ilçede ikamet eden 825 haneye toplam 4 milyon 327 bin 209 lira 86 kuruş değerinde yardım gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaymakamlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Kaymakamlığımızca, 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında ilçemizde ikamet eden 825 hanemize toplam 4 milyon 327 bin 209 lira 86 kuruş değerinde yardım gerçekleştirildi” denildi.

EN ÇOK YARDIM GIDA ALANINDA YAPILDI

1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan yardımlar ise şu şekilde paylaşıldı: Nakdi yardım alanında bin 69 kişiye 1 milyon 78 bin lira, sağlık alanında 20 kişiye 48 bin 500 lira, yakacak alanında 45 kişiye 9 lira 40 kuruş, giyim alanında 416 kişiye 94 bin 235 lira 48 kuruş, gıda alanında bin 942 kişiye 1 milyon 97 bin 974 lira 5 kuruş, eğitim alanında 650 kişiye 292 bin 486 lira 96 kuruş, barınma alanında 26 kişiye 371 bin 200 lira, proje alanında 83 kişiye 903 bin 539 lira 11 kuruş, afet yardımı alanında 391 kişiye 425 bin lira ve diğer alanında 4 kişiye 16 bin 264 lira 86 kuruş olmak üzere toplamda 4 bin 646 kişiye 4 milyon 327 bin 209 lira 86 kuruş yardım yapıldı.

Yardım alan aile sayısı 806, yakacak yardımı yapılan aile sayısı ise 19 olarak açıklandı.