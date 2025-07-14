Şimdi dünyaya bozkırın ortasından somon ve alabalık ihracatı yapıyor.

Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı.

Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda üç bin tona kadar balık üretimi gerçekleştiriyor.

Çekerek Barajında standartlara uygun kurduğu ağ kafes sistemi ile yılda 225 ton balık üretimi gerçekleştiren Adnan Yılmaz ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek "Denize kıyısı olmayan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Bozkırın ortasındayız. Burası bizim bir zamanlar çocukluğumuzun geçtiği top oynadığımız bir araziydi. Burada bir çayırlık alan vardı. Bunun üzerinde baraj yapıldı Biz de burada çocukluğumuzdaki yaşayamadığımız o tatlı suda tuttuğumuz tatlı su kefallerinden yola çıkarak alabalık ve somon işine giriştik. Alabalık ve somon üretiminde hamdolsun yıllık 225 ton olarak üretime devam etmekteyiz" dedi.

Çekerek barajında toplam üretim kapasitesinin üç bir ton olduğu ve kendilerinin 225 ton üretim yaptığını söyleyen Adnan Yılmaz, alabalık ve somon üretimi yaptıklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Karadeniz Bölgesine somon adayı olarak balık yetiştiriyoruz. Anlaşmalı bir şekilde Karadeniz'e Karadeniz'den de Avrupa'ya balık gönderiyoruz. Ağırlık olarak Avrupa ülkeleri ve en çok da Rusya ve Japonya tarafında balıklarımız tercih edilmekte. Ayrıca fabrika anlaşmalı çalıştığımız balıklarımız yine Avrupa ülkelerine gidiyor. Ama bizim birinci önceliğimiz çalıştığımız fabrika ve firma Danimarka’ya gönderiyoruz."

“Hayalim Gerçek Oldu”

Adnan Yılmaz, bugün hem çocukluk hayalini gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşıyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu taşıyor. Bir zamanlar üzerinde top koşturulan çimenler üzerinde kurulan Çekerek Barajı’nın serin sularında büyüyen bu hayal, artık Avrupa sofralarında hayat buluyor.

“Güzel Olduğu İçin Buradayım”

Aslen Eskişehirli olduğunu söyleyen Habil Yaşar Hasırcı taze taze balık almak için yaşadığı Çorum’un Alaca ilçesinden geldiğini belirterek şunları söyledi : "Ben balığı seviyorum, çocuklar da çok seviyorlar. Aldığım balığı kızartma ve közleme olarak iki şekilde pişireceğim. Biz, nerede ne varsa sürekli araştırırız, sağlıklı balık alıyorum, güzel olduğu için özellikle buraya geldim.” İHA