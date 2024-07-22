Köyün simgesi haline gelen kavak ağacına köylüler, dalını ve yaprağını dahi koparmadan gözleri gibi bakıyor.

Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında sit ilanı edilirken Ulu kavak ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıp, "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturuldu.

Bayramlarda ve özel günlerde oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Kamışçık köyünde, çocuklar Ulu Kavak ağacının gölgesinde oyun oynuyor, ziyaretçiler de dilek diliyor. Köylüler de geleneklerini ve etkinliklerini anıt ağaç etrafında sürdürüyor.

Kamışçık köyü sakinleri yetkililerden anıt ağacın ve çevresinin bakımının yapılmasını istedi.

“YILDA 7-8 BİN ZİYARETÇİ GELİYOR”

Kamışçık köyü muhtarı Rıza Taşgın, Ulu Kavak ağacını yılda 7-8 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, “Köyümüz Türkmen köyüdür, uzun yıllar bu bölgede yaşamaktayız. Burası anıt ağaç ve site alanı. 1993 yılında Milli Parklar tarafından site alanı ilan edildi. Hemen hemen köyümüzün bütün etkinliklerini burada yapılıyor. Özellikle Türkmen geleneklerinin çoğu bu ağaç gölgesinde yapılmaktadır. Komşu il ve ilçelerden de birçok ziyaretçi geliyor. Özellikle vatandaşlar adaklarını, lokmalarını buraya getiriyor. Tahminen yılda 7-8 bin civarı insanımız burayı ziyaret ediyor. Bu ağaç kayıtlarda 300 yaşında deniliyor ama daha öncesini de biliyoruz. Kerem ile Aslı'nın hikayesinde de bu ağaç geçmekte, tahminen 600 yıla yakın olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“AĞACIN VE ÇEVRESİNİN BAKIMA İHTİYACI VAR”

Anıt ağaç ve çevresinde bakım çalışmalarının da yapılması gerektiğini söyleyen Taşgın, “Bu anıt ağacın ve sahasının bakımı Milli Parklara bağlı, daha öncede bir yangın olayı geçirdik. Aslında anıtlar kurulu veya anıt ağaçlar kurulu tarafından bir bakım gerekmektedir. Bölgemizde yoğun ziyaretçi kabul edilen bir yer. Araç parkı sıkıntımız vardı onu gidermeye çalışıyoruz ama anıt ağaç ve sahanın tekrardan bir bakıma ihtiyacı var, çünkü gelen misafirlerimiz uzun soluklu burada kalıyorlar, alan sıkıntısı çekiyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul'dan yaz tatili için Kamışçık köyüne geldiğini belirten Esme Turgut ise, ulu kavak ağacının gölgesinde hem piknik yapıp hem de zaman geçirdiklerini söyledi.