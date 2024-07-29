Gelişen teknolojiyle birlikte dışarıdan sipariş verme durumu arttı ancak dijital yemek siparişi, dolandırıcıların da bir yöntemi olmaya başladı. Duyan detayına şaşırdı.

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile internet üzerinden yemek siparişi verme işlemi giderek yaygınlaşıyor. Ancak bu durum, yeni dolandırıcılık yöntemlerinin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Uzmanlar, bilgilerinizin yemek siparişi mesajıyla çalınması riskine karşı uyarıda bulundu.

“YEMEK SİPARİŞİ VERDİNİZ” DİYEREK KANDIRIYORLAR

İnternet üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri artmaya devam ediyor. Özellikle yemek siparişi uygulamaları üzerinden hileli yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar, sipariş vermemiş kişilere "Size bir kod gönderdik, bu kodu bize söyleyerek siparişinizi iptal edebilirsiniz" mesajı gönderiyor.

Bu yöntemle dolandırıcılar, masum görünen bu istekle aslında vatandaşların telefonlarına sızıp uygulamalarına erişim sağlayarak kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Vatandaşlar, böyle bir durumla karşılaştıklarında hiçbir kodu paylaşmamalı ve ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçmelidir.

‘ADINIZA YEMEK SİPARİŞİ VERİLEMEZ’

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların keşfettiği yeni yöntemi anlatarak vatandaşları uyardı. Akman, son günlerde dolandırıcıların yemek sipariş uygulamalarını kullanarak ve vatandaşları arayarak bir kod gönderdiklerini, yemek siparişi kendilerine ait değilse kodu söyleyerek siparişi iptal edebileceklerini söylediklerini aktardı. Vatandaşların bu kodu iletmesi veya gönderilen linklere tıklaması halinde dolandırıcıların, kişilerin telefonlarındaki uygulamalara sızdıklarını söyleyen Akman, “Vatandaşlar tabii ki bu mesajlara direkt yemek sipariş uygulamaları adıyla geldiği için haliyle inanmak durumunda kalıyorlar ve bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine, dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar” diyerek dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Akman, kendi siparişinizi bildiğinizi ve ona göre takip etmenizi, bunun dışında gelen mesajlara itibar etmemenizi tavsiye etti. Ayrıca Akman, “Onun haricinde kimse sizin adınıza bir yemek siparişi vermez. Siz bu zamanlarda eğer yemek siparişi vermediğinizi bildiğiniz halde herhangi bir şekilde yemek firması, yemek sipariş firmaları üzerinden arandığımızda ve size bir kod geleceği veya bir internet sitesi adresi geleceği, bunun üzerinden gerekli bilgiler girilerek iptal edilebileceği söylendiğinde bunlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bu şekilde siparişle ilgili arayan numaraların, dolandırıcılara ait olduğunu söyleyen Emre Akman, dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.