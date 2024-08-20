2024 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşları, personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli kadrolarda memur alımlarına devam ediyor. Özellikle düşük KPSS puanıyla yapılan alımlar, memur adayları için büyük bir fırsat sunuyor. En az 50 KPSS puanıyla başvurulabilecek ilanlar, belediyeler ve üniversiteler tarafından yayımlanıyor. Peki, bu alımlar için başvuru şartları neler? İşte detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2024 yılı memur alımları için adayların, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmaları gerekiyor. Adaylar, başvurularını aşağıdaki KPSS puan türlerinden en az 50 puan alarak yapabilirler:

Lise mezunları için: KPSSP94

Ön lisans mezunları için: KPSSP93

Lisans mezunları için: KPSSP3

Ayrıca, başvuruda bulunacak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve sağlık durumunun görevini yapmaya engel olmaması gibi kriterler yer alıyor.

HANGİ KURUMLAR DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ALIM YAPIYOR?

2024 yılında, özellikle belediyeler ve üniversiteler düşük KPSS puanıyla memur alımı yapan başlıca kurumlar arasında öne çıkıyor. Belediyeler genellikle 60 KPSS puanı ile, üniversiteler ise 50 KPSS puanı ile personel alımı gerçekleştiriyor. Bu alımlar, zabıta memuru, itfaiye eri ve büro personeli gibi pozisyonlarda yoğunlaşıyor. Özellikle zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarında, adayların belirli boy şartlarını sağlamaları ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.

GÜNCEL İLANLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

Düşük KPSS puanıyla alım yapacak kurumların güncel ilanları ve başvuru tarihleri şu şekildedir:

Türk Standartları Enstitüsü (TSE): 60 KPSS puanı ile 184 kişilik kontenjan. Son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2024.

Alay Belediyesi: 60 KPSS puanı ile 1 kişilik alım. Son başvuru tarihi: 3 Ekim 2024.

Eleşkirt Belediyesi: 60 KPSS puanı ile 1 kişilik kontenjan. Son başvuru tarihi: 27 Eylül 2024.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK): KPSS puanı şartı ile 160 kişilik alım. Son başvuru tarihi: 4 Eylül 2024.

Türk Alman Üniversitesi: KPSS puanı şartı ile 5 kişilik kontenjan. Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2024.

Adayların, başvuru sürecinde belirtilen tarihlere dikkat etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamaları önemlidir. Başvurular, ilgili kurumların ilanlarında belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır.