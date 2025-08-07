TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen gayrimenkul sertifikası modeli, dar ve orta gelirli vatandaşlara konut sahibi olmanın kapılarını aralıyor. Bu sistemle vatandaşlar, borsa üzerinden konut projelerine yatırım yaparak zamanla ev sahibi olabiliyor.

Yeni uygulama örneklerinden biri olan Damla Kent projesi için talep toplama süreci 4 Ağustos’ta başladı. Projeye özel gayrimenkul sertifikaları, şu anda yüzde 25 indirimli olarak halka arz ediliyor.

Model sayesinde isteyen vatandaşlar, küçük birikimlerini değerlendirerek zaman içinde bir konutun tamamına sahip olabiliyor. Dileyenler ise ellerindeki sertifikaları satarak değer artışından kazanç elde edebiliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, sistemin ilk kez 2017 yılında pilot uygulama olarak başlatıldığını hatırlatarak şu bilgileri verdi, “Projeyi tamamladığımızda, sertifika sahiplerinin yüzde 72’si evini aldı. Geri kalan yüzde 28’lik kesim ise yatırım yaptığı sertifikaların değer artışından kâr etti.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen model, özellikle peşinat biriktirmekte zorlanan ya da kredi çekmek istemeyen vatandaşlara yönelik yeni bir çözüm sunuyor. Sistem, ev sahibi olmayı hayal olmaktan çıkarıp, ulaşılabilir bir hedef haline getiriyor.