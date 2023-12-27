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Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre, 25 Aralık Pazartesi günü borsada yaşanan olağanüstü bir durum sonucunda toplam pay senedi piyasa değeri 520 milyar lira azaldı. Bu çarpıcı düşüş, yatırımcı sayısındaki anlık ve önemli bir düşüşle birlikte gerçekleşti. İşte detaylar:

BORSADA HIZLI DEĞER KAYBI VE YATIRIMCI SAYISINDAKİ AZALMA

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 22 Aralık Cuma günü yayımladığı verilere göre, hisse senedi piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısı 25 Aralık Pazartesi kapanışında 435 bin 429 kişi azalarak 8 milyon 50 bin 720'ye düştü. Bu kritik süreçte, toplam pay senedi piyasa değeri ise bir günde 520 milyar lira azaldı.

NOEL TATİLİ VE YABANCI YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Borsa düşüşündeki etkenler arasında son çeyrekte hisse senedi piyasalarındaki dalgalı seyir, borsaya alternatif yatırım araçlarının güçlenmesi ve Noel tatili döneminde yabancı yatırımcıların işlem yapamamaları gibi faktörler bulunuyor. Bu durum, endekslerde önemli kayıplara yol açarak borsadaki değeri olumsuz etkiledi.

GÜNLÜK KAYIP VE PİYASA DEĞERİNDEKİ HIZLI GERİLEME

22 Aralık Cuma günü 10.13 trilyon lira olan pay senedi piyasa değeri, 25 Aralık Pazartesi kapanışında 9.61 trilyon liraya indi. Bu hızlı gerileme, bir günde 520 milyar lira değer kaybına işaret ediyor. Hem aylık hem de günlük bazda yaşanan bu değişimler, piyasadaki dalgalanmanın ve yatırımcıların hisse senedi piyasalarından çıkışının bir yansıması olarak görülüyor.

AYLIK VE GÜNLÜK KARŞILAŞTIRMA: PİYASA DEĞERİNDEKİ DEĞİŞİM

Eylül sonunda 11.28 trilyon lira seviyesinde bulunan pay senedi piyasa değeri, Kasım sonunda 10.65 trilyon liraya indi. 25 Aralık itibariyle ise bu rakam 9.61 trilyon liraya gerileyerek, aylık bazda yaşanan değişimi gösteriyor. Bu durum, yatırımcı sayısındaki artışa rağmen piyasa değerindeki azalmayı vurguluyor.

YATIRIMCILARIN DİKKATLE TAKİP ETMESİ GEREKEN DALGALANMA

Yaşanan Noel tatili döneminde yabancı yatırımcıların etkisiyle hisse senedi piyasalarında görülen ağır kayıplar, yatırımcı sayısında düşüşe ve piyasa değerinde azalmaya yol açtı. Günlük ve aylık bazdaki bu değişimler, piyasada meydana gelen dalgalanmanın ve alternatif yatırım araçlarının önemini vurguluyor. Yatırımcılar, piyasa trendlerini ve küresel etkileri dikkate alarak stratejilerini güncellemeye devam etmelidir.