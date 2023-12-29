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İstanbul, Ankara ve İzmir'in öne çıkmasını bekleyenler şaşıracak! Zira en zengin iller sıralamasında birinci sırayı İstanbul, Ankara veya İzmir değil, Kocaeli elde etti.

2022 yılı "İl Bazında GSYH" raporunda kişi başına düşen GSYH ile belirlenen zirvede yer alan Kocaeli, listenin en üst sırasına yerleşti.

Açıklanan listede dikkat çeken bir diğer husus ise en son sırada bulunan Van oldu. Van, kişi başına düşen GSYH açısından listenin son sırasında yer alarak dikkat çekti.

YOZGAT VE KOMŞU İLLERİN DURUMU

Listede Yozgat'ın konumu ve kişi başına düşen GSYH miktarı da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Açıklanan listede Yozgat’ın kaçıncı olduğu ve kişi başına düşen GSYH ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak eden vatandaşlar için Yozgat ve komşu illerin en zengin şehirleri listesinde kaçıncı oldukları ve kişi başına düşen GSYH miktarını derledik.

İşte detaylar:

Kişi başına düşen GSYH 93 bin 776 TL ile Yozgat, 61’inci sırada

Kişi başına düşen GSYH 167 bin 469 TL ile Kırıkkale 16’ncı sırada

Kişi başına düşen GSYH 147 bin 93 TL ile Kayseri 27’nci

Kişi başına düşen GSYH 131 bin 550 TL ile Kırşehir 37’nci

Kişi başına düşen GSYH 116 bin 657 TL ile Nevşehir 45’inci

Kişi başına düşen GSYH 114 bin 378 TL ile Sivas 46’ncı

Kişi başına düşen GSYH 112 bin 44 TL ile Amasya 51’inci

Kişi başına düşen GSYH 101 bin 522 TL ile Çorum 57’nci

Kişi başına düşen GSYH 78 bin 243 TL ile Tokat 74’ncü sırada