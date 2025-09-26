Biriken kireç ve minerallerden dolayı duş başlıklarındaki verim düşerek su basıncını da düşürebiliyor.

Verimin yanı sıra duş başlığı da yıpranıyor.

Bu sorun için genelde kimyasal ürünler kullanılırken uzmanlar, bunlara gerek kalmadan doğal yöntemlerle çözüm bulunabileceğini söylüyor.

Artık Zahmetli Değil

Duş başlığında biriken kireçle mücadele etmek aslında oldukça kolay.

Evdeki malzemelerle hazırlayacağınız karışım sayesinde duşta biriken kireçten kurtulabilirsiniz.

Sadece Bir Kaşık Çözüm

Bunun çözümü ise 1 kaşık karbonatta gizli.

5 dakikada biriken kireci çözer ve suyun akışına engel olan tüm kalıntıları ortadan kaldırır.

Yenisi Gibi Yapıyor

Karbonat yalnızca duş başlığını temizlemek için değil aynı zamanda su basıncını da 10 katına kadar artırabiliyor.

Çünkü zamanla duş başlığında biriken kireç birikintileri suyun daha az akmasına sebep olur.

Fakat karbonatla duş başlığındaki tıkanıklıkları temizleyebilir suyun gücünü rahatlıkla artırabilirsiniz.