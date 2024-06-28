Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Puma ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın transfer listelerinde olduğunu belirtirken, Michy Batshuayi'nin durumu ile ilgili sorulara dikkat çekici cevaplar verdi.

ALANYASPORLU OĞUZ AYDIN TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray ile Puma arasında imzalanan forma sponsorluk anlaşmasının töreninde konuşan Dursun Özbek, transfer süreci hakkında soruları yanıtladı. Özbek, Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın transfer gündemlerinde olduğunu belirterek, "Oğuz Aydın Türkiye'nin iftihar ettiği bir futbolcu. Elbette bizim bütçemiz doğrultusunda ve takımın kurulması çerçevesinde gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

"EN İYİ TAKIMI KURACAĞIZ"

Başkan Özbek, transfer sürecinde en iyi takımı kurma hedeflerine değindi. "En iyi transferi yapmak, en iyi takımı kurmak hedefimiz. Transfer sürecinde attığınız imza artık sizi bağlıyor. Kulübün de ekonomik sürecinin dikkate alınması gerekiyor. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bazen böyle söylediğiniz zaman 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi anlaşılıyor. Biz kulüp için belli parametreleri gözden kaçırmadan en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

KEMERBURGAZ’DA SEZON AÇILIŞI

Özbek, 3 Temmuz'da milli takım oyuncuları olmadan Kemerburgaz'da sezonu açacaklarını belirtti. "Çok iyi bir takımımız var. 102 puanla rekor kırmış bir takımımız var. Nokta olarak bazı eksiklerimiz var, onları da tamamlamak için çalışıyoruz. Hocamız ve scout ekibimiz çalışıyor" dedi.

FLORYA VE MECİDİYEKÖY PROJELERİ

Dursun Özbek, 6 Temmuz'da yapılacak olan genel kurulun önemine vurgu yaptı. "Üyelerimizi davet ediyorum. Florya ve bazı gayrimenkuller için yetki almak için bu genel kurulumuz çok önemli. Bizim Bankalar Birliği'nden çıkma arzumuz yeni değil. 5-6 senedir aynı şeyi söylüyorum. Bunun için projeler yaptık. Riva'dan başladık, Florya ve Mecidiyeköy projelerimiz var. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağımız çok önemli bir proje Florya" diye belirtti.

BATSHUAYİ TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Özbek, Michy Batshuayi'nin transfer süreci ile ilgili soruya ise, "Batshuayi'nin transfer sürecinde son durumu ne?" sorusunu "Transfer sürecindeki en zor sorular 'Kimi transfer ediyorsunuz, ne zaman transfer ediyorsunuz?' gibi sorular. Michy Batshuayi'nin nesini sordun, anlamadım! Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz" diyerek yanıtladı.