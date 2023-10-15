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Çorum’da polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak ters şeritten kaçan 16 yaşındaki sürücü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, H.İ.U. (16) adlı çocuk Mimar Sinan Sokak’lar da otomobil ile gezerken Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri gördü. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan H.İ.U kullandığı otomobil ile ters şeritten kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Cuma Pazarı içerisinde yakalandı.

Polis ekipleri ehliyetsiz 16 yaşındaki sürücüye 22 bin TL idari para cezası uygularken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.