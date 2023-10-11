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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi yol kontrol noktasında saat 21.00 sıralarında; bir araca yapılan “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçan aracın yakalanması maksadıyla kaçış istikametindeki yol güzergâhları Jandarma Görevlileri tarafından kapatılıp takip sonucu saat 21.45 sıralarında Yozgat’ın Çekerek ilçesi İsaklı mevkiinde “Dur” ihtarına uymayıp şüphelinin aracı Jandarma Personelin üzerine doğru sürmesi üzerine durdurmak maksadıyla ateş edilmiş ve aracın lastikleri patlatılmak suretiyle durdurulup araç sürücüsü şüpheli yakalandı.

Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta ve şahısta yapılan aramada, 3 adet alkol şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan (N.O.) isimli şahsın hakkında 9 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu ve araçta alkol şişelerinin bulunması üzerine kaçtığının tespit edilmesi üzerine hakkında adli ve idari işlem yapıldı. (Alpaslan Demir)