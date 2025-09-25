Ankara’da yapılan toplantı, sporcuların gösterisiyle renkli anlara sahne oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’na (GOSB) bağlanan Türk Savaş Ssanatı 'Sayokan'ın ilk resmi tanıtım toplantısını düzenledi. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakan yardımcıları, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Enes Efendioğlu, genel müdür yardımcıları, GOSB Federasyon Başkanı Hasan Öztürk, Sayokan Dünya Federasyon Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi, Sayokan Onursal Başkanı Nihat Yiğit ve sayokan alt kurul üyeleri katıldı.

“Savaş Sanatında Hayallerinizi Güçlü Tutun”

Toplantıda konuşan Sayokan Kurucu Başkanı Nihat Yiğit, savaş sanatlarında hayallerin önemine vurgu yaptı. Yiğit, “Japon, Kore, Çin ve Tayvan savaş sanatları ustalarının hayalleri vardı. Hayaller, hedefleri beraberinde getirdi. Arkasından gelen nesiller bu disiplinle devam etti ve sonuçları dünya genelinde halk tabanına yayıldı.” dedi.

“Soyakan ile Dünya Arenasına Çıkacağız”

Türk milletinin tarih boyunca güçlü bir medeniyet olduğunu belirten Yiğit, “Bugünkü torunları olarak bizler, Türk Savaş Sanatı sayokan ile dünya arenasında başarılara imza atabilecek donanıma sahibiz. Başarabiliriz ve başaracağız. Devletimiz, gençlerimiz ve kadrolarımızla hedef çok uzakta değildir.” ifadelerini kullandı.

Özel Gösteri Gerçekleşti

Toplantı kapsamında sayokan sporcuları, tanıtım amacıyla özel bir gösteri de gerçekleştirdi. Etkinlik, sayokan camiasının hem ulusal hem de uluslararası arenada hedeflerini duyurması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Modern Savaş Sanatı: Sayokan

Sayokan, Türk kültüründen doğmuş modern bir savaş sanatıdır. Geleneksel Türk savaşçı disiplinlerini temel alarak geliştirilen bu spor, hem fiziksel dayanıklılığı hem de zihinsel disiplini ön plana çıkarır. Amacı yalnızca savunma teknikleri öğretmek değil; aynı zamanda bireylere özgüven, milli kimlik bilinci ve toplumsal dayanışma ruhu kazandırmaktır. Sayokan, köklerini Türk tarihinin kadim savaşçı geleneklerinden alırken, günümüz gençliğine çağdaş spor disiplini olarak aktarılmaktadır. Bu yönüyle hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamakta hem de uluslararası alanda Türk savaş sanatlarının tanıtılmasına aracılık etmektedir.