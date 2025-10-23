Türkiye’nin dijital dönüşümde örnek gösterilen bu sistemi, yaklaşık 10 ülke kendi bünyesine entegre etmek için Türkiye ile temas kurdu. Kamu hizmetlerini tek çatı altında dijital ortama taşıyan e-Devlet Kapısı, artık sadece Türkiye’de değil, dost ve kardeş ülkelerde de ilgi görmeye başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında gerçekleşen “Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri” oturumu, sektördeki yeniliklerin paylaşıldığı önemli bir platform oldu.

“10’a Yakın Ülkeyle İhracat Görüşmeleri Sürüyor”

Konferansta konuşan TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Koca, e-Devlet’in Türkiye’nin dijital devlet vizyonunun en önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

Koca, sistemin yıllık 12 milyar işlem hacmine ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihraç edilmesi için 10’a yakın ülkeyle görüşmeler yürütüyoruz.”

Koca ayrıca, kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını ve buna paralel olarak siber güvenlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Dönemi

Aynı oturumda söz alan ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Acar, ürettikleri sistemlerde tasarım aşamasından itibaren güvenliği merkeze aldıklarını ifade etti.

Acar, ürünlerdeki zayıf noktaların erken tespiti için sürekli analiz yaptıklarını belirterek, ilerleyen aşamalarda da güvenlik açıklarına hızlı müdahaleler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinden etkin biçimde yararlanarak güvenlik süreçlerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Türkiye Modeli Dijital Dönüşümde Örnek Oluyor

Türkiye’nin kendi mühendislik altyapısıyla geliştirdiği e-Devlet sistemi, artık sadece vatandaşlara değil, dijitalleşmek isteyen ülkelere de örnek bir model olarak gösteriliyor.

Yakın zamanda atılacak uluslararası iş birliği adımlarıyla, Türkiye’nin dijital kamu hizmetlerindeki başarısı küresel ölçekte yaygınlaşacak.