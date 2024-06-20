Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kim olduğu araştırılıyor. Peki, Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir? Detaylar haberimizde…

Dünyanın yuvarlak olduğu fikri farklı kişiler tarafından ortaya atılmış ancak fiilen ilk kanıtlayan kişinin Macellan olduğu bilinir.

İlk olarak dünyanın yuvarlak olduğunu ileri süren antik düşünür Pisagor, M.Ö. 500'lerde bu fikri ortaya atan ilk bilim insanıdır. Pisagor, Yunan filozofu ve Pisagorculuğun kurucusu olarak tanınır. Matematiksel ilkeler üzerine yoğunlaşan Pisagor ve takipçileri, evrenin düzeninin matematiksel olarak anlaşılabilir olduğuna inanıyor ve bu düşünce dünya felsefesini derinden etkilemiştir.

Dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen kanıtlayan ise Ferdinand Magellan'dır. 16. yüzyılın başlarında yaşayan bu Portekizli kaptan ve kâşif, 1519-1522 yılları arasında gerçekleştirdiği sefer sırasında dünya çevresindeki ilk dolaşımı tamamlayarak bu gerçeği pratiğe dökmüştür. Magellan'ın keşfi, o dönemde dünyanın küresel yapısını kanıtlamak için önemli bir adım olmuştur.

Bu olaylar, dünya tarihi ve bilim tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, Pisagor'un teorik öngörüsü ve Magellan'ın pratik kanıtı, dünyanın yuvarlak olduğu fikrinin evrimsel sürecine ışık tutar.