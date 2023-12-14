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Taste Atlas tarafından düzenlenen "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine Türkiye'den katılan iki yemek, özellikle dikkat çekti. Karalahana çorbası yedinci sıraya yerleşirken, kaymaklı kayısı tatlısı ise 59. sırada yer aldı.

2015 yılında Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic tarafından kurulan TasteAtlas websitesi, gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerini içeren listeleriyle tanınıyor. "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği"ni belirleyen bu liste, Türk mutfağından iki lezzeti içeriyor.

Karadeniz mutfağının özgün tatlarından biri olan karalahana çorbası, listenin yedinci sırasında kendine yer buldu. Ayrıca, Türk mutfağının geleneksel bir çorbası olan lahana çorbasının tarifi de yayımlanan makalede vurgulandı.

KAYMAKLI KAYISI DA LİSTEDE

Diğer yandan listeye bir Türk yemeği daha girdi. Kaymaklı kayısı tatlısı Dünyanın En Kötü 100 yemeği listesine girdi.

Tatlı, listede elli dokuzuncu sırada yer aldı.