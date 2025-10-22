Dünya’da ve Türkiye’de hizmet veren Türk Hava Yolları insanlara sunduğu hizmetle de ön plana çıkıyor. Die Condé Nast Traveler 2025 Readers' Choice Awards' ödülleri sahiplerini buldu.

Singapur Airlines 🇸 die Condé Nast Traveler 2025 Readers' Choice Awards' Ödülleri'nde dünyanın en iyi havayolu şirketi seçildi, uçak seyahatindeki mükemmelliği yeniden tanımlamaya devam eden küresel taşıyıcıların etkileyici bir listesine göz atıyorsunuz.

İşte Dünyanın En İyi 15 Havayolları (2025):

1. Singapur Havayolları 🇸

2. Qatar Havayolları 🇧🇦

3. Emirates 🇦🇪

4. Türk Hava Yolları 🇹🇷

5. La Compagnie 🇫🇷

6. Virgin Atlantic 🇬🇧

7. Kore Havası 🇰🇷

8. Cathay Pacific 🇲🇰

9. Japonya Havayolları (JAL) 🇯🇵

10. Tüm Nippon Havayolları (ANA) 🇯🇵

11. Hava Yeni Zelanda 🇩🇿

12. EVA Air 🇹 🇼

13. Qantas 🇦🇺

14. İsviçre 🇨🇭

15. KLM 🇳🇱