Hititlerin kayıp şehri Zippalanda olduğu düşünülen bu önemli arkeolojik sit alanındaki çalışmalar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütüldü.

Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino liderliğindeki ekip, 8 haftalık yoğun bir çalışmanın ardından Hitit dilinde yazılmış çivi yazılı tabletler, biri tapınak diğeri saray olan iki anıtsal yapı ve binlerce seramik parçası gün yüzüne çıkardı. Bu buluntular, bölgenin zengin tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutmaya devam ediyor.

Kazı alanında ayrıca, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş, 3 bin 147 taştan oluşan geometrik desenli bir mozaik keşfedildi. Bu mozaik, 3 bin 500 yıllık geçmişiyle Hitit dönemine ait dünyanın en eski mozaiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kazı Başkan Yardımcısı, İngiltere'de görevli öğretim üyesi Yağmur Heffron, bu mozaiğin tapınak binasına dahil özel bir alanı süslemek için yapıldığını belirtti. Heffron, "Bu mozaik, ilk kez renkli taşlar kullanılarak dekoratif bir tasarımın oluşturulması açısından büyük bir öneme sahip. Dünyanın bilinen en eski mozaik yer döşemesi olarak tarihi değeri oldukça büyük" dedi.

Kazı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte, Uşaklıhöyük’te ortaya çıkan bu tarihi eserler, bölgenin arkeolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.